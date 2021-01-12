МОК оценил заявление Уфы о готовности принять Олимпийские игры в 2030 году

Международный олимпийский комитет (МОК) не располагает сведениями о планах властей Уфы принять Олимпийские игры в 2030 году, рассказали РИА Новости в медиа-службе организации.

Международный олимпийский комитет (МОК) не располагает сведениями о планах властей Уфы принять Олимпийские игры в 2030 году, рассказали РИА Новости в медиа-службе организации.

Таким образом собеседник издания прокомментировал заявление пресс-секретаря главы Республики Башкортостан Дианы Ихсановы о готовности региона провести спортивные соревнования. По ее словам, местное правительство уже рассматривает вопрос о подаче соответствующего запроса.

"МОК не известно о каких-либо российских городах, проявивших заинтересованность в проведении зимних Олимпийских игр 2030 года", — цитируют РИА Новости слова представителя медиа-службы.

Ранее стало известно о планах МОК запретить США принимать Олимпиаду в 2028 году. Представитель организации Дик Паунд пообещал изучить данный вопрос, если Вашингтон не сядет за стол переговоров с олимпийским движением.