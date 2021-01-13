Поляки остудили пыл Украины по поводу проведения зимней Олимпиады-2030

Украина, заявляя о желании стать хозяйкой зимней Олимпиады-2030, забывает, что проведение таких масштабных мероприятий обходится очень дорого, при чем платят налогоплательщики страны-организатора, а все доходы забирает себе Олимпийский комитет.

Украина, заявляя о желании стать хозяйкой зимних Олимпийских игр 2030 года, забывает, что проведение подобных масштабных мероприятий является очень дорогостоящим делом, при чем платить приходится налогоплательщикам страны-организатора, а все доходы забирает себе Олимпийский комитет.

Об этом пишут польские читатели местного издания Gazeta, комментируя материал о том, что Польша могла бы стать вместе с Украиной соорганизатором зимней Олимпиады-2030. В частности, автор статьи считает, что Польша могла бы провести у себя в Закопане соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина.

«Украина хочет выступить хозяйкой зимних Олимпийских игр. Часть соревнований, в том числе по прыжкам на лыжах с трамплина, могла бы пройти в Польше», — пишет польский журналист.

Семь лет назад, по его словам, Украина уже претендовала на то, чтобы провести зимние Олимпийские Игры 2022 года. Однако, Киев, подав заявку, затем ее отозвал, сославшись на нестабильную политическую обстановку в стране. Но к этой теме украинские власти возвращаться не прекращали. В октябре 2020 года президент Зеленский, выступая на торжественной церемонии открытия в Мариуполе новой ледовой арены, заявил, что Украина вновь намерена побороться за право принять у себя зимнюю Олимпиаду.

В январе 2021 года глава украинского Министерства молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал в эфире телеканала «Украина 24» о планах создать рабочую группу, которая оценит предполагаемые расходы на проведение Олимпиады. А расходы эти могут оказаться очень существенными.

В прошлом на то, чтобы провести зимние Игры 2022 года претендовал украинский город Львов, напоминает автор материала, и в данном случае ставка, скорее всего, будет опять сделана на него.

«Если заявку Украины примут, возможно, наши соседи захотят проводить, например, соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина в Польше. Это, конечно, связано с инфраструктурой, — рассуждает польский журналист. — Львов находится не так далеко от Закопане, а столица польских Татр вскоре сможет похвастаться новым трамплинным комплексом, кроме того, большой трамплин "Велька крокев" совсем недавно был отремонтирован».

В заключение автор отмечает, что соперниками Украины в борьбе за право провести зимнюю олимпиаду 2030 года могут стать американский город Солт-Лейк-Сити, японский Саппоро и испанская Барселона.

Однако читатели издания в своих комментариях напомнили, что у Украины есть гораздо более серьезные проблемы, чем борьба за право принять Олимпиаду через десять лет.

В частности, пользователь под ником dert4 отмечает, что не слышал, чтобы Олимпийские игры проводила страна, находящаяся в состоянии войны.

«Может, Украина богатое государство и у нее нет никаких более насущных потребностей, но Польша себе этого позволить не может», — добавляет Fafikrafikpadre.

По мнению Wieslaw Kwiecien, чем беднее страна, тем более смелые мечты она озвучивает, а Alekicha призывает украинцев опомниться, ведь на мероприятиях, подобных Олимпийским играм, заработать невозможно, тем более, что у Киева, по его словам, есть дела и поважнее.

Пользователь Veronicahighlander, отмечает, что и для Польши, и тем более для Украины сейчас очень неподходящий момент, чтобы задумываться о проведении Олимпиады.

«Расплачиваться придется налогоплательщикам, жители будут страдать от хаоса, а доходы приберет к рукам Олимпийский комитет. Нужно быть полным дураком, чтобы в такое лезть», — пишет kociogon.

Marian-pazdzioch-syn-jozefa напоминает, что проведение Олимпиады оборачивается для страны-хозяйки и городов, где проходят состязания, огромными расходами. При этом траты растягиваются на долгие годы, так как после окончания Игр необходимо продолжать содержать множество спортивных объектов, которые могут оказаться больше не нужны.

А пользователь Czesiekkk добавляет в заключение, что никто уже, наверное, и не вспомнит название южнокорейского города, в котором проходила предыдущая зимняя Олимпиада, на которую Республика Корея потратила огромные деньги.