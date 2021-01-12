Козак сообщил об итогах переговоров в "нормандском формате" по Украине

Представители стран-участниц обменялись мнениями по аспектам урегулирования, рассказал заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

Представители стран-участниц обменялись мнениями по аспектам урегулирования, рассказал заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

О результатах пока говорить рано, как заявил Козак, "похвастаться нечем". Ранее он прибыл в Берлин на переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщили 12 января в российском посольстве в Германии.