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22:09   12 Января 2021
Политика

Козак сообщил об итогах переговоров в "нормандском формате" по Украине

Козак сообщил об итогах переговоров в "нормандском формате" по Украине

Представители стран-участниц обменялись мнениями по аспектам урегулирования, рассказал заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

О результатах пока говорить рано, как заявил Козак, "похвастаться нечем". Ранее он прибыл в Берлин на переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщили 12 января в российском посольстве в Германии.

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