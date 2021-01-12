Pfizer не исключает регистрацию свой вакцины от коронавируса в России

Американская компания Pfizer совместно с немецким партнером BioNTech допускают возможность регистрации вакцины против COVID-19 в РФ, сообщает пресс-служба корпорации.

Американская компания Pfizer совместно с немецким партнером BioNTech допускают возможность регистрации вакцины против COVID-19 в РФ, сообщает пресс-служба корпорации.

Pfizer напомнила, что сотрудничает с международными компаниями и правительствами государств по всему миру, чтобы привить, как можно больше нуждающихся различных категорий населения. На данный момент компания рассматривает перспективы подачи заявки на регистрацию своего препарата от коронавируса в Российской Федерации.

Представители корпорации выразили надежду, что их вакцина сможет удовлетворить необходимые потребности мирового общественного здравоохранения. Агентство по лекарственным средствам ЕС одобрило препарат Pfizer/BioNTech для продажи на европейском рынке 21 декабря.