Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
21:29   12 Января 2021
Политика

Американских сенаторов предупредили о новом штурме Капитолия

Американских сенаторов предупредили о новом штурме Капитолия

Новый штурм Капитолия может произойти в день инаугурации избранного президента Джо Байдена. Американских сенаторов предупредили о готовящихся беспорядках.

Здание американского конгресса было захвачено протестующими на прошлой неделе. Демонстранты прорвали оцепление и проникли внутрь Капитолия. Находящихся там сенаторов и конгрессменов, обсуждавших итоги прошедших выборов, эвакуировали.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января 2021 года. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не намерен посещать это мероприятие.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #сенаторы #инаугурация #штурм капитолия

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров