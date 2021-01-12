Американских сенаторов предупредили о новом штурме Капитолия

Новый штурм Капитолия может произойти в день инаугурации избранного президента Джо Байдена. Американских сенаторов предупредили о готовящихся беспорядках.

Новый штурм Капитолия может произойти в день инаугурации избранного президента Джо Байдена. Американских сенаторов предупредили о готовящихся беспорядках.

Здание американского конгресса было захвачено протестующими на прошлой неделе. Демонстранты прорвали оцепление и проникли внутрь Капитолия. Находящихся там сенаторов и конгрессменов, обсуждавших итоги прошедших выборов, эвакуировали.

Инаугурация Байдена запланирована на 20 января 2021 года. Действующий глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не намерен посещать это мероприятие.