Украинские "патриоты" требуют объявить бойкот российскому оливье в Новый год

Украинские патриоты посчитали пост российского политолога Сергея Маркова про оливье частью имперской политики РФ.

Украинские патриоты посчитали пост российского политолога Сергея Маркова про оливье частью имперской политики РФ.

Специалист в публикации про салат отметил, что Новый год создает цивилизацию, а оливье и селедка под шубой объединяют миллионы жителей постсоветского пространства. Украинцы из Херсона нашли пост россиянина и призвали украинцев бороться с имперской политикой Кремля, отказавшись от "совковых атрибутов".

Один из пользователей Сети решил вступиться за Маркова и написал украинским патриотам саркастический ответ. В публикации пользователь заявил, что жители Херсона такими рассуждениями превращают свои салаты в религиозные символы московской империи.

"В этот момент старец из кремлёвской башни пытается дотянуться к вашей еде своими костлявыми пальцами и превратить её в своё золото, а вас - в своих рабов", — написал автор поста.

Пользователь с ником "Крымский украинец" отметил, что решил написать подобный пост с целью показать насколько русофобия захватила сознание отдельных граждан Незалежной.

Ранее телеканал "360" писал, что США придумали, как укрепить связи между украинцами.