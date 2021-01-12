Бывший активист майдана уверен, что Украина не дождется «печенек» от Байдена

Западные кураторы Украины не одобрят новый майдан в Киеве, поэтому можно не опасаться, что рост социального напряжения в стране выльется в очередную «революцию».

Западные кураторы Украины не одобрят новый майдан в Киеве, поэтому можно не опасаться, что рост социального напряжения в стране выльется в очередную «революцию».

Такое мнение на информационном портале «Голос правды» высказал украинский журналист Руслан Коцаба, который в 2014 году активно поддерживал киевский Евромайдан, но затем начал призывать власти страны не воевать с республиками Донбасса, за что стал политзаключенным.

По словам Коцабы, украинская власть ничего не контролирует в своей стране, так как деньги местных олигархов находятся за границей и контролируются Западом. И то, начнутся ли на Украине акции протеста, зависит не от местных властей или олигархов, а от тех, кто раздает протестующим «печеньки», так как без «печенек» не будет никаких протестов.

«Если не будет «добро» от администрации (избранного президента США Джо) Байдена, то никаких протестов не будет, потому что нет денежек – нет «печенек», нет «печенек» – нет майданов, нет майданов – нет смены власти», — подчеркивает опальный журналист.

Без «печенек» продолжает Коцаба, народ даже не сможет «выбросить пар». А эта ситуация опасна тем, что напряжение внутри страны нарастает до критического уровня и затем вырывается не в «оранжевый» майдан, который был больше похож на фестиваль, а в майдан 2014 года со множеством погибших, которых потом в Киеве назвали «небесной сотней».

Тем более ситуация осложняется наличием на руках у население миллионов единиц нелегально доставленного из зоны боевых действий в Донбассе оружия, и тем, что народ «голоден, зол, и очень беден», добавил украинский журналист в заключение.

Напомним, во время последнего украинского Майдана, начавшегося в Киеве в ноябре 2013 года и закончившегося в феврале 2014 государственным переворотом, активную роль в происходящем играла сотрудник Госдепартамента США Виктория Нуланд. В частности, Нуланд лично посещала площадь Независимости в украинской столице, общалась с участниками Евромайдана, подбадривала их и угощала печеньем и бутербродами