Пушков заявил о политической смуте в США на фоне президентских выборов

Российский сенатор Алексей Пушков оценил политическую ситуацию в США в преддверии инаугурации избранного президента Джозефа Байдена. Об этом он написал в Telegram-канале.

Российский сенатор Алексей Пушков оценил политическую ситуацию в США в преддверии инаугурации избранного президента Джозефа Байдена. Об этом он написал в Telegram-канале.

Пушков прокомментировал пост журналиста Владимира Соловьева. В публикации говорится, что мэр округа Колумбия, а также губернаторы штатов Мэриленд и Вирджиния отказать принимать участие в церемонии инаугурации, которая состоится 20 января. По мнению политика, Байден подвергся фрондированию со стороны американского политического класса.

Член Общественной палаты России Сергей Марков ранее прокомментировал блокировку аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа в социальных сетях. Он назвал действия западных платформ политической репрессией, пишет Федеральное агентство новостей.