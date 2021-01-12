20:57 12 Января 2021Политика
Twitter заблокировал 70 тысяч аккаунтов "борцов с сатанистами"
Социальная сеть Twitter заблокировала 70 тысяч аккаунтов сторонников теории QAnon, которые считают демократов и знаменитостей сатанистами.
Социальная сеть Twitter заблокировала 70 тысяч аккаунтов сторонников теории QAnon, которые считают демократов и знаменитостей сатанистами.
Представители QAnon уверены, что действующий президент США Дональд Трамп противостоит сатанистам и сексуальным эксплуататорам. Теперь их аккаунты заблокированы.
Масштабная блокировка началась несколько дней назад, а в Twitter заявили, что будут и в дальнейшем принимать решительные меры к людям, чье поведение может навредить в реальном мире.
Трамп ранее назвал импичмент "продолжением охоты на ведьм". Он уточнил, что такие действия порождают гнев, а насилия всегда нужно избегать, сообщал телеканал "360".