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20:57   12 Января 2021
Политика

Twitter заблокировал 70 тысяч аккаунтов "борцов с сатанистами"

Twitter заблокировал 70 тысяч аккаунтов "борцов с сатанистами"

Социальная сеть Twitter заблокировала 70 тысяч аккаунтов сторонников теории QAnon, которые считают демократов и знаменитостей сатанистами.

Представители QAnon уверены, что действующий президент США Дональд Трамп противостоит сатанистам и сексуальным эксплуататорам. Теперь их аккаунты заблокированы.

Масштабная блокировка началась несколько дней назад, а в Twitter заявили, что будут и в дальнейшем принимать решительные меры к людям, чье поведение может навредить в реальном мире.

Трамп ранее назвал импичмент "продолжением охоты на ведьм". Он уточнил, что такие действия порождают гнев, а насилия всегда нужно избегать, сообщал телеканал "360".

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#сша #twitter #блокировка

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