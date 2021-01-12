Доктор Комаровский рассказал о компромате СБУ на Зеленского

Спецслужбы Украины располагают компроматом на президента страны Владимира Зеленского.

Спецслужбы Украины располагают компроматом на президента страны Владимира Зеленского.

Такое заявление сделал известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский в интервью программе "Бацман".

Он отметил, что Зеленский не имеет продолжительной карьеры в политике, вследствие чего он может быть на крючке у СБУ. Комаровский утверждает, что у силовиков есть компромат на президента страны. Именно эта ситуация и не дает главе государства реализовать предвыборные амбиции.

"Владимир Александрович ведет себя так не потому, что ему так хочется себя вести, а потому, что у кого-то в руках кощеево яйцо", — сказал врач.

Украинский лидер ранее заявил, что готов покинуть президентский пост в случае, если ему не удастся разрешить ситуацию на Донбассе.