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20:47   12 Января 2021
Политика

Президент Турции стал пользователем Telegram

Президент Турции стал пользователем Telegram

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган зарегистрировался в популярном мессенджере Telegram.

Турецкий президент Эрдоган после отказа сотрудников его администрации от использования WhatsApp стал юзером Telegram. Решение обусловлено тем, что упомянутый мессенджер изменил политику конфиденциальности. Сам Эрдоган регистрацию в Telegram, основателем которого является россиянин Павел Дуров, пока никак не комментировал.

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