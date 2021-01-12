20:47 12 Января 2021Политика
Президент Турции стал пользователем Telegram
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган зарегистрировался в популярном мессенджере Telegram.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган зарегистрировался в популярном мессенджере Telegram.
Турецкий президент Эрдоган после отказа сотрудников его администрации от использования WhatsApp стал юзером Telegram. Решение обусловлено тем, что упомянутый мессенджер изменил политику конфиденциальности. Сам Эрдоган регистрацию в Telegram, основателем которого является россиянин Павел Дуров, пока никак не комментировал.