Поклонская посоветовала сформировать непоколебимые отношения РФ с США

России следует укрепить отношения с США. Об этом заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская во время беседы с представителями СМИ.

России следует укрепить отношения с США. Об этом заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская во время беседы с представителями СМИ.

По ее словам, только время покажет, как в дальнейшем будут развиваться отношения между странами. Однако необходимо укрепляться и становиться сильнее, чтобы обозначить позицию РФ на мировой арене. Кроме того, следует улучшать благосостояние страны и народа, заявила парламентарий в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Некоторое время назад Наталья Поклонская резко ответила на приглашение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы принять участие в саммите "крымской платформы".