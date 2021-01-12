20:37 12 Января 2021Политика
Поклонская посоветовала сформировать непоколебимые отношения РФ с США
России следует укрепить отношения с США. Об этом заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская во время беседы с представителями СМИ.
России следует укрепить отношения с США. Об этом заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская во время беседы с представителями СМИ.
По ее словам, только время покажет, как в дальнейшем будут развиваться отношения между странами. Однако необходимо укрепляться и становиться сильнее, чтобы обозначить позицию РФ на мировой арене. Кроме того, следует улучшать благосостояние страны и народа, заявила парламентарий в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Некоторое время назад Наталья Поклонская резко ответила на приглашение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы принять участие в саммите "крымской платформы".