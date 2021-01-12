Политологи назвали нормальной практикой приглашение РФ на инаугурацию Байдена

Приглашение представителей РФ на инаугурацию избранного президента США Джозефа Байдена является нормальной дипломатической практикой, заявили эксперты в области политологии.

Приглашение представителей РФ на инаугурацию избранного президента США Джозефа Байдена является нормальной дипломатической практикой, заявили эксперты в области политологии.

По словам доцента факультета МГУ Бориса Межуева, решение Вашингтона говорит от том, что Соединенные Штаты не желают ссориться с Россией. Также это демонстрирует намерения Соединенных Штатов отказаться от демонстративной конфронтации с РФ.

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк считает, что Вашингтон, пригласив российских представителей, следует стандартному политическому протоколу. Поэтому не стоит пытаться искать "специфические сигналы".

Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил о введении чрезвычайного режима из-за инаугурации Джозефа Байдена.