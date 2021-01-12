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20:34   12 Января 2021
Политика

Политологи назвали нормальной практикой приглашение РФ на инаугурацию Байдена

Политологи назвали нормальной практикой приглашение РФ на инаугурацию Байдена

Приглашение представителей РФ на инаугурацию избранного президента США Джозефа Байдена является нормальной дипломатической практикой, заявили эксперты в области политологии.

По словам доцента факультета МГУ Бориса Межуева, решение Вашингтона говорит от том, что Соединенные Штаты не желают ссориться с Россией. Также это демонстрирует намерения Соединенных Штатов отказаться от демонстративной конфронтации с РФ.

Руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк считает, что Вашингтон, пригласив российских представителей, следует стандартному политическому протоколу. Поэтому не стоит пытаться искать "специфические сигналы".

Ранее действующий президент США Дональд Трамп заявил о введении чрезвычайного режима из-за инаугурации Джозефа Байдена.

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