Германия может продлить карантинные меры до середины весны

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила продление периода жестких карантинных ограничений до апреля, пишут местные СМИ,

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила продление периода жестких карантинных ограничений до апреля, пишут местные СМИ,

Источник немецкой газеты Bild сообщил, что политик озвучила это предположение в ходе закрытой встречи. Она указала на опасность нового штамма коронавируса и призвала сделать все возможное, чтобы не дать показателям заражаемости расти по экспоненте.

"Нам нужно еще восемь-десять недель жестких мер", — заявила канцлер.

Германия 16 декабря перешла в режим жесткого локдауна. Меры включают закрытие музеев, салонов красоты и почти всех торговых точек — исключением стали те, в которых продаются жизненно необходимые товары.