Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
20:31   12 Января 2021
Политика

Германия может продлить карантинные меры до середины весны

Германия может продлить карантинные меры до середины весны

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила продление периода жестких карантинных ограничений до апреля, пишут местные СМИ,

Источник немецкой газеты Bild сообщил, что политик озвучила это предположение в ходе закрытой встречи. Она указала на опасность нового штамма коронавируса и призвала сделать все возможное, чтобы не дать показателям заражаемости расти по экспоненте.

"Нам нужно еще восемь-десять недель жестких мер", — заявила канцлер.

Германия 16 декабря перешла в режим жесткого локдауна. Меры включают закрытие музеев, салонов красоты и почти всех торговых точек — исключением стали те, в которых продаются жизненно необходимые товары.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#меркель #германия #коронавирус #локдаун

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров