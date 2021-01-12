Разработан метод уничтожения рака за секунды
Ученые разработали способ лечения раковых опухолей при помощи протонных ускорителей. Первый онкобольной прошел терапию год назад.
Клинические испытания нового метода начались в ноябре, сообщает РИА Новости. Суть метода заключается в том, чтобы облучить злокачественную опухоль с ультравысокой мощностью за миллисекунды, в этом случае погибают только больные клетки. Изучением флеш-терапии занимаются всего несколько лет, но полученные результаты обнадеживают, считают ученые.
Первым испытал на себе флеш-терапию 75-летний онкобольной. До этого он на протяжении десяти лет прошел 110 сеансов радиотерапии. В качестве "подопытной" выбрали самую устойчивую язву на предплечье больного. Язва залечилась после 36 дней новой терапии, а через пять месяцев исчезла полностью, сообщили исследователи.
Ученые предположили, что флэш-эффект объясняется гипоксией клеток, которая наступает при облучении с ударной мощностью. Испытания продолжаются.