Разработан метод уничтожения рака за секунды

Ученые разработали способ лечения раковых опухолей при помощи протонных ускорителей. Первый онкобольной прошел терапию год назад.

Ученые разработали способ лечения раковых опухолей при помощи протонных ускорителей. Первый онкобольной прошел терапию год назад.

Клинические испытания нового метода начались в ноябре, сообщает РИА Новости. Суть метода заключается в том, чтобы облучить злокачественную опухоль с ультравысокой мощностью за миллисекунды, в этом случае погибают только больные клетки. Изучением флеш-терапии занимаются всего несколько лет, но полученные результаты обнадеживают, считают ученые.

Первым испытал на себе флеш-терапию 75-летний онкобольной. До этого он на протяжении десяти лет прошел 110 сеансов радиотерапии. В качестве "подопытной" выбрали самую устойчивую язву на предплечье больного. Язва залечилась после 36 дней новой терапии, а через пять месяцев исчезла полностью, сообщили исследователи.

Ученые предположили, что флэш-эффект объясняется гипоксией клеток, которая наступает при облучении с ударной мощностью. Испытания продолжаются.