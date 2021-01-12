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20:26   12 Января 2021
Политика

Гонконг заявил о политике двойных стандартов со стороны Вашингтона

Гонконг заявил о политике двойных стандартов со стороны Вашингтона

Соединенные Штаты должны уважать внутренние дела Гонконга, заявила глава исполнительной власти специального административного района Кэрри Лам в беседе с представителями прессы.

Она назвала неоправданной критику Вашингтона в отношении закона о защите национальной безопасности в Гонконге, который был принят летом 2020 года. Лам обратила внимание, что Соединенные Штаты применили совершенно другую тактику после штурма Капитолия.

Глава исполнительной власти Гонконга также прокомментировала недавние задержания антиправительственных активистов в регионе. Она заявила, что никто "не должен стоять выше закона" вне зависимости от политических взглядов.

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#сша #китай #гонконг

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