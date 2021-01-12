Ростовчанин проведет два года колонии за оправдание терроризма в Новой Зеландии

Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор Константину Култышеву — фигуранту уголовного дела об оправдании терроризма, совершенного на территории Новой Зеландии.

Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор Константину Култышеву — фигуранту уголовного дела об оправдании терроризма, совершенного на территории Новой Зеландии.

Два года колонии общего режима получил Култышев после публикации комментария в одной из социальных сетей. Там молодой человек допускал совершение преступления против жизни и здоровья людей.

Следствием было установлено, что фигурант также осуществлял призывы к совершению террористической деятельности. Ближайшие два года ростовчанин проведет под заключением.

За аналогичное преступление в конце ноября 2020 года был осужден его земляк Денис Щебетун, которому также назначили наказание в виде двух лет колонии общего режима.