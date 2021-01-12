20:24 12 Января 2021Происшествия
Ростовчанин проведет два года колонии за оправдание терроризма в Новой Зеландии
Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор Константину Култышеву — фигуранту уголовного дела об оправдании терроризма, совершенного на территории Новой Зеландии.
Южный окружной военный суд вынес обвинительный приговор Константину Култышеву — фигуранту уголовного дела об оправдании терроризма, совершенного на территории Новой Зеландии.
Два года колонии общего режима получил Култышев после публикации комментария в одной из социальных сетей. Там молодой человек допускал совершение преступления против жизни и здоровья людей.
Следствием было установлено, что фигурант также осуществлял призывы к совершению террористической деятельности. Ближайшие два года ростовчанин проведет под заключением.
За аналогичное преступление в конце ноября 2020 года был осужден его земляк Денис Щебетун, которому также назначили наказание в виде двух лет колонии общего режима.