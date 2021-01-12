Коронавирус "убил" невесту и ее родителей за несколько часов до свадьбы

Молодая жительница Южно-Африканской Республики и ее родственники заболели коронавирусом за неделю до свадебной церемонии. В канун торжества они умерли в больнице.

Молодая жительница Южно-Африканской Республики и ее родственники заболели коронавирусом за неделю до свадебной церемонии. В канун торжества они умерли в больнице.

Девушка вместе с женихом планировала отпраздновать бракосочетание в католическое Рождество. Пару связывали романтические отношения с 11 лет. За считанные дни до праздника у 26-летней жительницы ЮАР, ее 63-летнего отца и 52-летней матери подтвердили коронавирусную инфекцию.

Первоначально девушка не обращала внимания на симптомы, сославшись на стресс из-за предстоящего торжества. Однако семья решила пройти обследование, после которого всех троих положили в больницу. Спустя несколько дней лечения они скончались в палате.