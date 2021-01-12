Наталья Поклонская отреагировала на планы Киева провести саммит по Крыму

Саммит по возвращению Крыма Украине будет расцениваться РФ как подготовка к международному преступлению. Об этом заявила член Госдумы Наталья Поклонская.

Саммит по возвращению Крыма Украине будет расцениваться РФ как подготовка к международному преступлению. Об этом заявила член Госдумы Наталья Поклонская.

Депутат напомнила будущим участникам саммита, что украинские власти нарушили права миллионов крымчан. Также она предостерегла Киев от обсуждения подобных планов.

"На мой взгляд (планы Киева. — Прим.ред.), могут и должны быть расценены как попытка, подстрекательство и подготовка к совершению международного преступления против целого народа, проживающего на полуострове", — заявила политик.

Ранее телеканал "360" писал, что Поклонская опубликовала архивное фото с российскими артистами Тарзаном и Наташей Королевой.