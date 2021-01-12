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20:10   12 Января 2021
Наука

Астрономы из Чили запечатлели на фото угасающую галактику

Астрономы из Чили запечатлели на фото угасающую галактику

Новую галактику на расстоянии девяти млрд световых лет от Земли обнаружили астрономы из обсерватории в Чили. Открытие опубликовали в научном журнале.

Обнаружить галактику удалось с помощью высокотехнологичного телескопа ALMA, говорится в публикации научного журнала Nature Astronomy. Астрономы оценили возраст своей находки примерно в 4,5 млрд лет. Галактика стремительно теряет газ со скоростью 10 тыс. солнечных масс в год.

Ученые предсказали галактике ID2299 скорую смерть из-за потери газа. Порядка 46% всех ее запасов холодного газа уже исчерпаны, считают специалисты. Это условие не позволяет ID2299 образовывать новые звезды, поэтому со временем она просто погаснет, заключили астрономы.

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