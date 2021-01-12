Астрономы из Чили запечатлели на фото угасающую галактику

Новую галактику на расстоянии девяти млрд световых лет от Земли обнаружили астрономы из обсерватории в Чили. Открытие опубликовали в научном журнале.

Новую галактику на расстоянии девяти млрд световых лет от Земли обнаружили астрономы из обсерватории в Чили. Открытие опубликовали в научном журнале.

Обнаружить галактику удалось с помощью высокотехнологичного телескопа ALMA, говорится в публикации научного журнала Nature Astronomy. Астрономы оценили возраст своей находки примерно в 4,5 млрд лет. Галактика стремительно теряет газ со скоростью 10 тыс. солнечных масс в год.

Ученые предсказали галактике ID2299 скорую смерть из-за потери газа. Порядка 46% всех ее запасов холодного газа уже исчерпаны, считают специалисты. Это условие не позволяет ID2299 образовывать новые звезды, поэтому со временем она просто погаснет, заключили астрономы.