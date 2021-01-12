Пост МЧС о пожаре с восьмью жертвами возмутил россиян из-за смайликов

Пользователи Сети посоветовали сотрудникам МЧС пройти курсы SMM после возмутительного поста со смайликами о жертвах пожара в Екатеринбурге.

Пользователи Сети посоветовали сотрудникам МЧС пройти курсы SMM после возмутительного поста со смайликами о жертвах пожара в Екатеринбурге.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян заявил, что представители государственных структур, которые в силу должностных обязанностей занимаются ведением своих страниц в социальных сетях, должны использовать единые стандарты и не допускать панибратства с подписчиками.

Таким образом специалист прокомментировал сообщение ГУ МЧС России по Свердловской области в социальной сети "ВКонтакте". В нем говорилось о пожаре в Екатеринбурге, в котором погибли восемь человек, в том числе мать с семилетней дочерью. Пользователей Сети возмутило, что пост сопровождался неуместными смайликами. После критики часть эмоджи была удалена. Однако некоторые подписчики все равно начали советовать сотрудникам ведомства пройти курсы по SMM (маркетингу в социальных сетях), чтобы не повторять подобных ошибок.

Манукян же предложил еще более эффективный метод устранения проблемы. Он рекомендует повсеместно ввести единые правила и SMM-стандарты для госструктур, сообщало Федеральное агентство новостей.