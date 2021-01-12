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19:49   12 Января 2021
Политика

Организаторы "Конкурса политологов" приступили к отбору претендентов

Организаторы "Конкурса политологов" приступили к отбору претендентов

Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко объявил о начале проекта "Конкурс политологов". Он направлен на поиск перспективных специалистов.

Соревнование организовано при участии Экспертного института социальных исследований. Кириенко на встрече с представителями прессы обратил внимание, что проект ориентирован на решение практических задач социально-политического развития.

"Этот конкурс даст возможность многим молодым специалистам показать себя, попробовать себя, откроет для них социальные лифты", — сказал замглавы президентской администрации.

Кириенко отметил, что победители конкурса будут получать наставления от лучших специалистов социально-политической направленности. По его словам, успешные участники конкурса смогут опробовать свои навыки на практике в ближайшее время.

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#администрация президента рф #эиси #Конкурс политологов

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