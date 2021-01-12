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19:44   12 Января 2021
Политика

Бутина назвала западные соцсети "спрутом" после блокировки аккаунтов Трампа

Бутина назвала западные соцсети "спрутом" после блокировки аккаунтов Трампа

Западные соцсети можно сравнить со спрутом, который растянул свои щупальца и взял на себя право судить и наказывать виноватых, считает общественный деятель Мария Бутина.

По ее словам, блокировка аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа и удаление экстремистского контента из Сети — это совершенно разные вещи. Определенный контент признается опасным в социальной сети по решению суда и после запроса государственных органов.

В ситуации с Трампом частная корпорация позволила себе захватить государственные функции, утверждает Бутина. Компании решили, что имеют право безосновательно удалять информацию со страницы главы государства.

Бутина ранее рассказала о жизни в тюрьмах США. По ее словам, в заключении практически не было медицинской помощи, сообщал телеканал "360".

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