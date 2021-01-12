Бутина назвала западные соцсети "спрутом" после блокировки аккаунтов Трампа

Западные соцсети можно сравнить со спрутом, который растянул свои щупальца и взял на себя право судить и наказывать виноватых, считает общественный деятель Мария Бутина.

Западные соцсети можно сравнить со спрутом, который растянул свои щупальца и взял на себя право судить и наказывать виноватых, считает общественный деятель Мария Бутина.

По ее словам, блокировка аккаунтов действующего президента США Дональда Трампа и удаление экстремистского контента из Сети — это совершенно разные вещи. Определенный контент признается опасным в социальной сети по решению суда и после запроса государственных органов.

В ситуации с Трампом частная корпорация позволила себе захватить государственные функции, утверждает Бутина. Компании решили, что имеют право безосновательно удалять информацию со страницы главы государства.

Бутина ранее рассказала о жизни в тюрьмах США. По ее словам, в заключении практически не было медицинской помощи, сообщал телеканал "360".