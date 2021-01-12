Сенатор Косачев прокомментировал санкционную политику США басней Крылова

США подтвердили практику применения санкционной политики к неугодным странам, обвинив Кубу и Иран спонсорами терроризма, заявил член Совфеда РФ Константин Косачев.

США подтвердили практику применения санкционной политики к неугодным странам, обвинив Кубу и Иран спонсорами терроризма, заявил член Совфеда РФ Константин Косачев.

Госсекретарь США Майкл Помпео ранее сообщил, что Вашингтон внес Кубу и Иран в список стран, которые якобы поддерживают террористов.

По словам российского политика, США не привели реальных обоснований для обвинения. Кроме того, Белому дому не требуется оснований для введения очередных санкций. Косачев прокомментировал ситуацию словами из басни Ивана Крылова "Волк и ягненок":

"Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать", — отметил сенатор.

Всему миру давно стала понятна позиция США в этом вопросе. Введение новых санкций останутся системообразующим фактором в политике Вашингтона.