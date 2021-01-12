Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:23   12 Января 2021
Происшествия

Подмосковный суд арестовал виновника аварии с участием автобусов МО РФ

Подмосковный суд арестовал виновника аварии с участием автобусов МО РФ

Суд подмосковного Красногорска заключил под стражу водителя грузовика, врезавшегося в колонну автобусов с военнослужащими в Московской области. Об этом сообщил глава ГУ МВД Подмосковья.

Уголовное дело возбуждено по ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Водитель самосвала свою вину признал лишь частично. По данным МВД, обвиняемый отправится в следственный изолятор на два месяца.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что на Новорижском шоссе в Московской области самосвал влетел в колонну автобусов, принадлежащих Минобороны РФ.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#арест #сизо #самосвал

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров