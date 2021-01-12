Гиперзвуковые ракеты РФ завершили эпоху господства США в море — Business Insider

Россия и Китай больше не позволят авианосцам США «править морями», пишет Business Insider.

Россия и Китай больше не позволят авианосцам США «править морями», пишут журналисты американского издания Business Insider. Последние испытания российского гиперзвукового оружия подтверждают, что военные корабли Штатов, долгое время считавшиеся «королями морей», могут столкнуться с реальной угрозой своему существованию. «Политика Сегодня» представляет эксклюзивный перевод статьи американских журналистов.

ВМФ России в декабре провел третий испытательный пуск гиперзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «Циркон» в Белом море. Запущенная с фрегата ракета достигла скорости 8 Махов, прежде чем поразить береговую цель на расстоянии более 320 километров.

Американские авианосцы всегда были одной из самых серьезных мишеней для государств-конкурентов, пишет Business Insider. Советы публично критиковали эти корабли как средства угнетения национально-освободительных движений, но одновременно признавали их доминирующей военной платформой, утверждает издание. В частности СССР впечатляло, что авианосцы США могут нести самолеты с ядерной разгрузкой.

«Рассекреченные документы ЦРУ показывают, что к 1980-м годам в СССР редко критиковали авианосцы во внутренних дискуссиях и даже хвалили их за обеспечение "высокой боевой устойчивости". В одном из документов от 1979 года говорилось, что авианосцы будут "наивысшим приоритетом США в противокорабельных атаках" в сценариях потенциальной войны, а десантные корабли, вероятно, будут идти рядом с ними», — сказано в статье.

Советские планы по борьбе с авианосцами США почти полностью основывались на использовании противокорабельных крылатых ракет, выпущенных с подводных лодок, бомбардировщиков и надводных кораблей — в идеале было задействовать все сразу. Поэтому военно-морской флот СССР уделял особое внимание технологиям крылатых ракет и «ракетоносности» всех своих судов — даже авианосцев, совсем не предназначенных для этого.

«С окончанием Холодной войны и распадом Советского Союза господство американских авианосцев казалось более чем гарантированным. Они играли ключевую роль в конфликтах, в которые США были вовлечены с 1990-х годов», — пишет колумнист Business Insider.

Тем не менее, даже после окончания холодной войны американское господство в море оспорили две державы — Российская Федерация и Китай. Истинные возможности нового противоракетного оружия России и КНР до сих пор неизвестны, утверждает издание, но испытания РФ доказывают, что эпоха авианосцев ВМС США практически ушла.

Ранее китайское издание Sina сообщало, что американские военные корабли не претендуют на Охотское море даже в рамках «свободного судоходства» из-за стратегической важности этой акватории для России.