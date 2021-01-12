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19:09   12 Января 2021
Экономика

Эксперт указал на скорое падение мировой капиталистической экономики

Эксперт указал на скорое падение мировой капиталистической экономики

Мировая экономика находится на пути к краху, считает эксперт Михаил Хазин. Капиталистические методики привлечения средств практически исчерпали себя.

Капиталистическая экономическая модель строится на рыночных отношениях, при которых инвестору выгодно вкладывать свои сбережения в актив — в будущем он может принести значительную прибыль. Однако в период пандемии коронавируса многолетнее равновесие финансовой системы было нарушены. Сегодня извлечь выгоду из ценных бумаг становится все труднее, в то время как риски становятся необоснованно высоки.

Экономика не справляется со всем ворохом проблем, сообщил экономист в рамках передачи ИА "Аврора". Вероятно, уже в этом году биржи зафиксируют обвал. После него финансовая модель будет восстанавливаться по новым принципам — не исключено, что мир вновь обратится к социализму, как более эффективному и безопасному методу ведения дел.

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