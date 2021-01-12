18:55 12 Января 2021Политика
Президент Белоруссии пользуется смартфоном своего "малыша"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не пользуется смартфоном, но может попросить его у своего сына.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не пользуется смартфоном, но может попросить его у своего сына.
Обзор прессы ему готовит пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Каждое утро он получает от нее актуальные, важные сведения. Об этом белорусский лидер рассказал в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде".
"Нет. Я даже телефон в руках не ношу. Если мне надо, я у своего малыша (сына Николая) прошу: ты мне там что скажи. Обзор пресс-секретарь [Наталья Эйсмонт] готовит каждое утро. У меня телефона нет, вот этого, куда вы тычете обычно", — сказал Лукашенко.