Президент Белоруссии пользуется смартфоном своего "малыша"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не пользуется смартфоном, но может попросить его у своего сына.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что не пользуется смартфоном, но может попросить его у своего сына.

Обзор прессы ему готовит пресс-секретарь Наталья Эйсмонт. Каждое утро он получает от нее актуальные, важные сведения. Об этом белорусский лидер рассказал в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде".