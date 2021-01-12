Сатановский рассказал, что думает об инициативе Киева по крымскому «саммиту»

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба либо совсем болен на голову, либо придуривается, либо уже допридуривался до того, что сам поверил в свои бредни и начал делать это на международном уровне.

Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба либо совсем болен на голову, либо придуривается, либо уже допридуривался до того, что сам поверил в свои бредни и начал делать это на международном уровне.

Об этом в личном Telegram-канале пишет российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский, комментируя идею главы украинского МИД пригласить Россию на «саммит» по Крыму, чтобы обсудить «возвращение» полуострова Киеву.

По мнению эксперта, подобные предложения Кулебы являются просто клоунадой, хотя с представителями украинских властей такое бывает. Им иногда начинает казаться, что их слово – закон, и все должны их беспрекословно слушаться.

Возможно, украинская незалежность и свидомость в особо тяжелой форме это проявление национального психического синдрома, который характерен именно для Украины, рассуждает Сатановский.

«Лечится это только в детстве, регулярным мордобоем. А если срок пропустить, то переходит в хроническую форму и тогда уже все. Без вариантов. Только пристрелить из жалости, чтобы не мучился», — иронизирует эксперт.

Поэтому просто не нужно реагировать на поступающие от Кулебы предложения подобного рода. На его приглашения не надо отвечать, и тем более не нужно с ним встречаться.

Кулеба занимает должность министра иностранных дел при Зеленском, напоминает Сатановский, отмечая, что глава МИД Украины соответствует президенту страны.

В заключение политолог предположил, что идея с «саммитом по Крыму» возникла у Кулебы и Зеленского в связи с приближающейся инаугурацией избранного президента США Джо Байдена, который является «куратором всей этой шараги». Украинские власти, по мнению Сатановского, видимо, рассчитывают, что Байден, выйдя в США в большие начальники, теперь, не только Крым, но и все остальное у России отберет и отдаст Украине.

Напомним, полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации по итогам проведенного весной 2014 года всенародного референдума, в ходе которого крымчане и жители Севастополя при рекордно высокой явке единодушно проголосовали за данный шаг.

Киев, однако, до сих пор отказывается признать результаты законно проведенного демократичного референдума в Крыму, и продолжает считать полуостров своей территорией, которую «оккупировала Россия». Украинские власти при каждой возможности призывают международное сообщество осудить якобы имевшую место «аннексию» своих территорий и ужесточить санкции против России.

Руководство РФ, со своей стороны, неоднократно на разных уровнях подчеркивало, что Крым исторически был российским, и воссоединился с Россией на законных основаниях. Кроме того в Москве неоднократно подчеркивали, что вопрос Крыма закрыт окончательно и пересмотру не подлежит.