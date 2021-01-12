Эрдоган: НАТО оставила Турцию один на один с ИГИЛ

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил НАТО в том, что Североатлантический Альянс не оказывает достаточной помощи стране в борьбе с терроризмом.

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил НАТО в том, что Североатлантический Альянс не оказывает достаточной помощи стране в борьбе с терроризмом.

Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил НАТО в недостаточных усилиях, брошенных на борьбу с террористами на восточных границах. По мнению Эрдогана, Турцию оставили один на один с боевиками запрещенного в РФ "Исламского государства".

"Безопасность ЕС и НАТО начинается на наших восточных границах. Мы никогда не отказывались от сотрудничества по борьбе с терроризмом в рамках НАТО. Почему же страны НАТО оставляют нас в одиночестве в борьбе с терроризмом? ?" — сказал Эрдоган во время своего выступления в Анкаре.

Он также обвинил США в оказании помощи террористам из состава "Сирийских демократических сил" (СДС). Эту группировку турецкие правоохранители рассматривают как часть запрещенной на территории Турции "Рабочей партии Курдистана" (РПК). С 80-х годов XX века боевики РПК ведут партизанскую войну на юго-востоке Турции, на их ответственности серия терактов в Стамбуле, Анкаре и ряде других турецких провинций в 2016 году. Курдских боевиков в Сирии официально поддерживают США, называя СДС своим стратегическим партнером в борьбе с террористами ИГИЛ.