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18:47   12 Января 2021
Политика

Киев готов предоставить Москве "золотой мост" для прекращения конфликта в Донбассе

Киев готов предоставить Москве "золотой мост" для прекращения конфликта в Донбассе

Подготовленный Киевом план совместных шагов в рамках трехсторонней контактной группы является "золотым мостом" для России, который позволит прекратить конфликт в Донбассе.

По словам члена украинской делегации на переговорах в Минске Алексея Арестовича, Киев разработал комплексы которые направлены на урегулирование ситуации в Донбассе. При этом реализация этих инициатив предполагает отмену введенных Западом против России санкций.

"Тот комплекс соглашений и те предложения, которые мы предлагаем, они дают золотой мост России", — сказал Арестович.

Весной 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, провозгласивших независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным международных правозащитных организаций, с начала гражданской войны на востоке Украины погибли более 14 тысяч человек, порядка 30 тысяч получили ранения.

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#россия #донбасс #украина

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