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18:43   12 Января 2021
Политика

Трамп: призывы к импичменту вызывают гнев

Трамп: призывы к импичменту вызывают гнев

Президент США Дональд Трамп отметил негатив от деятельности IT-компаний. Также он призвал избегать насилия и прекратить охоту на ведьм.

Американский лидер считает, что ситуация с его импичментом является продолжением охоты на ведьм. Сложившаяся ситуация вызывает у него "ужасный гнев".

Он отметил, что, несмотря на происходящее, он не хочет насилия в стране.

Ранее в Конгресс США была внесена инициатива по импичменту президенту США. Так демократы отреагировали на захват сторонниками Трампа Капитолия, а также массовые беспорядки в столице страны.

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#сша #трамп #IT-компаний

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