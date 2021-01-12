Трамп: призывы к импичменту вызывают гнев

Президент США Дональд Трамп отметил негатив от деятельности IT-компаний. Также он призвал избегать насилия и прекратить охоту на ведьм.

Президент США Дональд Трамп отметил негатив от деятельности IT-компаний. Также он призвал избегать насилия и прекратить охоту на ведьм.

Американский лидер считает, что ситуация с его импичментом является продолжением охоты на ведьм. Сложившаяся ситуация вызывает у него "ужасный гнев".

Он отметил, что, несмотря на происходящее, он не хочет насилия в стране.

Ранее в Конгресс США была внесена инициатива по импичменту президенту США. Так демократы отреагировали на захват сторонниками Трампа Капитолия, а также массовые беспорядки в столице страны.