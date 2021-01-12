Пушков назвал новую роль Трампа в мировой политике

По словам российского сенатора, Трамп — это единственный американский лидер, который стал диссидентом и противником американской цензуры.

Российский сенатор Алексей Пушков назвал американского лидера Дональда Трампа единственным президентом США, который стал «диссидентом и борцом с оруэлловской системой». Об этом он написал в Telegram-канале.

Так политик прокомментировал новый ролик Трампа под названием «Возрождение Америки», который он выпустил к 20 января — ко дню инаугурации демократа Джо Байдена. По сообщению Telegram-канала Ateo Breaking, платформа YouTube уже заблокировала оригинальное видео.

Пушков назвал ролик пока еще действующего главы Белого дома «вызовом американской охранительной системе».

«Ютюб проиграет битву с роликом Трампа: все, кто захочет его посмотреть, посмотрят. А блок со стороны Гугл сделает из него "а must", т.е. обязательным для просмотра, по крайней мере за пределами аудитории с промытыми мозгами», — не сомневается сенатор.

Депутат Госдумы РФ добавил, что любые политические заявления, которые подпадают под цензуру, приобретают новое значение. В частности, Трамп на собственном примере продемонстрировал сопротивление мощной пропагандисткой атаке со стороны США.

«Политические заявления, которые становятся объектом блокировки, приобретают новую привлекательность. Трамп — единственный президент США, который уже стал диссидентом и борцом с оруэлловской системой. А в мире сейчас оформляется глобальное движение противников американской охранительной цензуры. И у него большое будущее», — подытожил Пушков.

Ранее Дональд Трамп прокомментировал призывы к своему импичменту. Он назвал их продолжением «величайшей охоты на ведьм», передают РИА Новости.

«Я думаю, это вызывает ужасный гнев. <...> Мы не хотим насилия», — отметил американский лидер.

Ранее демократы официально внести в Конгресс США статью импичмента Трампу, обвинив его в «подстрекательстве к мятежу». Согласно нему, президент в будущем не должен занимать любые выборные должности.

По сообщениям СМИ, резолюцию поддержали минимум 218 конгрессменов. Это достаточно для утверждения документа на дальнейшее голосование.

Заседание Конгресса США 6 января было прервано ворвавшимися в здание Капитолия сторонниками Дональда Трампа. На мероприятии законодательный орган должен был официально утвердить итоги прошедших выборов и избрание Джо Байдена. В ходе столкновений погибли 5 человек.