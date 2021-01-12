Шульженко указал на сложность системы судебных разбирательств после ДТП

Российские пешеходы часто имеют серьезную правовую незащищенность в процессе разбирательств по обстоятельствам ДТП в судебном порядке, обратили внимание эксперты.

Российские пешеходы часто имеют серьезную правовую незащищенность в процессе разбирательств по обстоятельствам ДТП в судебном порядке, обратили внимание эксперты.

Согласно статистическим данным, порядка 95% аварий заканчиваются для пешеходов больницей или моргом. В результате подобные разбирательства по факту ДТП проходят без участия попавшего под машину человека, передает Федеральное агентство новостей.

В современном мире большинство аварий попадают на видеокамеры, с помощью которых можно отследить момент происшествия. Однако с момента ДТП до момента дачи свидетельских показаний нередко проходит слишком много времени. Впоследствии свидетели начинают путаться в фактах, обратил внимание президент судебно-экспертной палаты России Денис Шульженко.

Специалисты обсудили проблематику ДТП и, в частности, наказание за нарушение ПДД в ходе конференции с участием Медиагруппы "Патриот". В качестве предупредительной меры Шульженко допустил проведение обязательного медосмотра для водителей. По мнению эксперта, за период разбирательства со здоровьем участников происшествия может случиться многое. Изменившиеся обстоятельства не должны влиять на ответственность виновников за содеянное, пишет ФАН.