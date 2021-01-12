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18:21   12 Января 2021
Общество

Политолог рассказал, как избежать "захватов Капитолия" в России

Политолог рассказал, как избежать "захватов Капитолия" в России

Правительство России будет учитывать опыт США, которые столкнулись с массовыми беспорядками в Вашингтоне. Политолог Юрий Самонкин объяснил, как власти будут защищать общество.

Произошедшие 6 января текущего года протесты оказались беспрецедентными для Соединенных Штатов. В результате беспорядков толпа ворвалась в Капитолий, началось вооруженное противостояние — в результате погибли несколько человек. Захваты административных зданий и протесты продолжаются в стране до сих пор.

Захват Капитолия продемонстрировал опасность, которую несут провокации. Вероятно, российские власти уже учли американские события, сообщил Самонкин в беседе с New Inform. Нельзя допустить подобной дестабилизации, способной отбросить страны в развитии на десятилетия.

Защитить стабильность общества можно за счет ужесточения правил организации митингов, уверен эксперт. Для предотвращения угроз необходимы не только штрафы, но и более действенные меры по привлечению провокаторов к ответственности.

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