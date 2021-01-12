Карнаухов: Навальный может не вернуться в РФ из-за ситуации с "Ив Роше"

Находящийся на территории ФРГ российский блогер Алексей Навальный может оставаться за границей из-за преследования по ситуации с "Ив Роше", заявил политолог Сергей Карнаулов.

Находящийся на территории ФРГ российский блогер Алексей Навальный может оставаться за границей из-за преследования по ситуации с "Ив Роше", заявил политолог Сергей Карнаулов.

Навальному грозит реальный срок из-за неисполнения своих обязательств на территории России. Блогер проигнорировал требования надзорного ведомства о необходимости явиться в столичный филиал УФСИН. Теперь его условный срок может превратиться в реальный, передает Федеральное агентство новостей.

Карнаулов обратил внимание, что очередным доказательством "руки Запада" в фигуре Навального может быть его приглашение на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена, которая состоится 20 января. В Вашингтоне уже начали возводить специальные трибуны для торжественного мероприятия.

"В скором времени будет решен вопрос — будет ли присутствовать этот человек на мероприятии", — заключил политолог.

Присутствие основателя ФБК, признанного иноагентом в России, на американском мероприятии может говорить о близком сотрудничестве Навального и представителей западных спецслужб. В случае его "слива" можно будет заключить об отсутствии глубинного интереса в "персоне" блогера и не возврате его на территорию России, резюмировал эксперт.