Эксперт Цивилев поддержал ужесточение наказания за нарушение ПДД

По словам участника «Патриота», штрафы за несоблюдение правил дорожного движения необходимо «существенно» повысить.

Член комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при губернаторе Санкт-Петербурга Алексей Цивилев поддержал «существенное» повышение штрафов за несоблюдение правил дорожного движения. Об этом он заявил на пресс-конференции «Минюст предложил лишать прав за три нарушения ПДД. Это остановит убийц за рулем?», проводимой Медиагруппой «Патриот» во вторник, 12 января.

Ранее стало известно, что министерство юстиции планирует включить в новый КоАП более жесткие наказания для водителей, которые грубо нарушают правила дорожного движения. В частности, российских автомобилистов смогут лишать прав за три таких нарушения в течение года.

Наказание сроком до полутора лет может последовать за выезд на встречную полосу, проезд на красный свет или превышение скорости на 60 км/ч.

Кроме того, согласно проекту, предполагается ужесточение наказания за пьяное вождение при перевозке детей до 16 лет. В частности, может грозить штраф в размере 50 тысяч рублей и лишение прав до трех лет.

По словам Цивилева, причина, по которой в России не повышается безопасность на дорогах, состоит в особенности отечественной «психологии». Сначала на дороге происходит трагедия, и только потом начинают приниматься меры, посетовал гость «Патриота».

«Особый путь у России есть всегда. Об этом писал Чаадаев. Но я не Чаадаев. Я добивался регулирования пешеходного перехода на транзитной улице. Мы добивались, а потом сбили человека, только тогда все заработало, и появился светофор. Мы начинаем что-то делать только в экстремальных ситуациях. Мы не научились думать до, не научились предвидеть, хотя у нас супер ученые, но мы не применяем это на практике», — выразил мнение Цивилев.

Эксперт обратил внимание, что из-за коронавирусной инфекции смертность на дорогах значительно уменьшилась. Например, в Санкт-Петербурге погибло менее 200 человек. Однако, продолжил эксперт, прежние показатели после завершения пандемии могут вернуться.

«Пока сейчас штраф за превышение скорости от 20 до 40 км/ч — это 500 рублей. Со скидкой — 250 руб. Понятно, что все воспринимают это, как абонентскую плату, с усмешкой. Поэтому я выскажу электорально невыгодную позицию, но с точки зрения смысла — штраф поднимать надо. Такие, чтобы были существенными. Для регионов разная существенность, но любовь к быстрой езде нужно лечить», — отметил Цивилев.

Также спикер пресс-конференции обозначил пять предложений, благодаря которым, на его взгляд, можно сделать российские дороги более безопасными.

«По статистике, в Москве 389 человек погибли на дорогах в прошлом году. В Петербурге погибло 196. Большое количество камер не ведет к тому, что станет безопаснее. Нужно увеличивать штрафы. Второе — это правоприменение. Должна быть стопроцентная ответственность. Нужно увеличивать количество работников дорожной автоинспекции, но не начальства. Их вообще не было в Новый год», — подчеркнул Цивилев.

Помимо этого, важно установить ответственность за проектные решения — делать их более эффективными, продолжил эксперт:

«Переделывать съезд за 380 млн рублей — не совсем допустимо».

Также решение проблемы высокой смертности на дорогах депутат видит в увеличении пешеходных зон. По его словам, некоторые улицы в городах сильно перегружены из-за толп.

«Это увеличивает ДТП, людей там много, а пешеходной инфраструктуры не хватает. Еще необходимы перехватывающие парковки, где можно спокойно оставить машину. Ну и, наконец, уважение участников движения друг к другу. В том числе, и со стороны пешеходов», — подытожил Цивилев.

Ранее в «Патриоте» инициативу Минюста прокомментировал председатель Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов. Эксперт сравнил предложение с «талонами предупреждения» эпохи СССР. Автомобилиста также лишали прав в течение года, если у него накапливалось три предупреждения после серьезных нарушений ПДД. По словам Солуднова, это возврат к эффективному контролю.