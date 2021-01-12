Замруководителя Администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Германию для встречи с советниками "нормандского формата". Об этом сообщает посольство РФ в ФРГ.

Замруководителя Администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Германию для встречи с советниками "нормандского формата". Об этом сообщает посольство РФ в ФРГ.

Российская делегация планирует обсудить реализацию итогов парижских переговоров 2019 года по востоку Украины. Кабмин Германии отметил, что политсоветники "нормандской четверки" постоянно поддерживают контакт. Однако никаких подробностей не сообщается.

Стоит отметить, что предыдущая встреча представителей состоялась 11 сентября 2020 года.

Телеканал "Царьград" сообщил, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал о планируемой встрече лидеров "нормандского формата".