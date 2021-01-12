Экс-юрист ФБК назвал Милова "банальным агентом влияния" США

Член признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Владимир Милов в Сети обратился к англоговорящим коллегам.

Член признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Владимир Милов в Сети обратился к англоговорящим коллегам.

Милов попытался убедить представителей Запада, что российская "оппозиция" не поддерживает Дональда Трампа. Судя по тексту сообщения члена ФБК, те, кто осуждает блокировку аккаунта действующего президента США в Twitter, "просто отстают в понимании событий", сообщает Федеральное агентство новостей.

Многие подписчики соратника блогера Алексея Навального негативно восприняли его сообщение. Некоторые пользователи заявили, что прекращают ежемесячные донаты ФБК и посоветовали в будущем просить деньги у демократической партии Соединенных Штатов.

Сообщение Владимира Милова прокомментировал бывший юрист ФБК Виталий Серуканов. По его мнению, пост в социальной сети был адресован избранному президенту США Джо Байдену и членам его команды вместе с президентом фонда Free Russia Foundation (признан в России нежелательной организацией) Натальей Будаевой-Арно.

"Милов испугался, что в США, наконец, поймут, что здесь они ничего не контролируют. Даже в сегменте российской несистемной оппозиции такие, как Милов, не являются авторитетами либо людьми, которые могут продвигать идеи демократической партии", — заявил Серуканов.

В итоге сообщение в Twitter указывает на то, что Владимир Милов не является представителем российской так называемой оппозиции, считает экс-юрист ФБК. Он "банальный агент влияния, который должен отрабатывать деньги, вложенные в него с той стороны Атлантики", заметил Серуканов.