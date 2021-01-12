Тяжелое осложнение после вакцинации от коронавируса зафиксировали в Польше

Первый тяжелый побочный эффект прививки против COVID-19 зарегистрирован в Польше. Об этом во вторник сообщил глава Минздрава страны Адам Недзельский.

Первый тяжелый побочный эффект прививки против COVID-19 зарегистрирован в Польше. Об этом во вторник сообщил глава Минздрава страны Адам Недзельский.

Какой именно препарат вызвал осложнения, министр не уточнил. На сегодняшний день в государство доставлено более миллиона доз вакцин производства американских компаний Pfizer и Moderna, прививочная кампания идет с 27 декабря.

"Из доклада главного санитарного врача следует, что до настоящего времени зафиксировано 37 нежелательных побочных эффектов после прививок. 32 из них носили легкий характер, четыре — средний и один — тяжелый", — сказал чиновник на пресс-конференции в Варшаве.

Недзельский не объяснил, в чем заключаются последствия прививки, но отметил, что в Польше уже появился фонд для лиц, столкнувшихся с побочными эффектами вакцинации от COVID-19.

Прежде за любые нежелательные последствия медицинских процедур в стране человек мог требовать компенсации через суд. Как отметил министр, власти постарались "упростить процедуру и сделать ее дешевле". Теперь заявления о компенсации можно подавать не в суд, а уполномоченному по вопросам прав пациентов.