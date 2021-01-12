Джо Байден стал причиной ссоры Дональда Трампа и его дочери Иванки

Желание дочери главы США Дональда Трампа Иванки пойти на инаугурацию избранного президента Америки Джо Байдена возмутило ее отца. Об этом сообщает источник в Белом доме.

Желание дочери главы США Дональда Трампа Иванки пойти на инаугурацию избранного президента Америки Джо Байдена возмутило ее отца. Об этом сообщает источник в Белом доме.

Иванка Трамп на фоне последних событий переживает за репутацию и свое будущее. В связи с этим дочь американского лидера решила посетить 20 января инаугурацию избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Дональд Трамп негативно воспринял новость о намерении дочери пойти на мероприятие и заявил, что такой шаг является оскорбительным. Кроме того, он сказал, что посещение инаугурации будет стоить Иванке большого количества сторонников.

Ранее телеканал "360" писал, что дочь Трампа может пойти в политику после окончания срока отца.