Азаров: Киев и Москва должны "выпить по рюмке и договориться"

Россия и Украина однажды урегулируют взаимоотношения и договорятся о партнерстве, уверен бывший украинский премьер Николай Азаров.

Россия и Украина однажды урегулируют взаимоотношения и договорятся о партнерстве, уверен бывший украинский премьер Николай Азаров.

По его словам, у Украины и России много родственных, экономических и культурных связей. Такие взаимоотношения невозможно окончательно порвать, как бы ни старались киевские власти. Незалежная и РФ должны "выпить по рюмке и договориться", считает политик.

"Это все равно, что два родных брата", — сказал Николай Азаров.

Страны смогут забыть ссору раз и навсегда и прийти к взаимовыгодным отношениям, заключил бывший премьер Украины.

Азаров рассказал, при каком сценарии возможна нормализация российско-украинских отношений. По его мнению, Москва и Киев могут помириться при смене украинского руководства, сообщал телеканал "360".