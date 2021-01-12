Эксперт Bank of America объяснил причину безумного роста биткоина

Ведущий инвестиционный стратег Bank of America Майкл Хартнетт оценил резкий взлет криптовалюты. По его словам, рост биткоина являлся результатом спекулятивной мании.

Ведущий инвестиционный стратег Bank of America Майкл Хартнетт оценил резкий взлет криптовалюты. По его словам, рост биткоина являлся результатом спекулятивной мании.

Резкий рост биткоина был связан с пандемией — многие инвесторы стремились сохранить свои средства в доходном активе, что является базовым сценарием в период кризиса. Вклады BTC диктовались спекулятивной манией, что повышало их риски.

Он также напомнил, что повышение стоимости более чем на 100% предшествовало многим кризисам последних десятилетий. Биткоин считается "худшим из всех пузырей", подчеркнул Хартнетт.

Схожая ситуация уже наблюдалась в экономике Соединенных Штатов. Так, в 2008 году именно в США начался так называемый "ипотечный" кризис, сформировавшийся на фоне массового заключения кредитных договоров. Сегодня же на биржах формируется еще более опасный "пузырь", способный оставить без сбережений миллионы инвесторов по всему миру.