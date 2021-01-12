Политэксперт усомнился в интеллектуальных способностях главы МИД Украины

Политолог Евгений Сатановский назвал бредом предложение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы пригласить Россию на саммит по вопросу территориальной принадлежности Крыма.

Политолог Евгений Сатановский назвал бредом предложение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы пригласить Россию на саммит по вопросу территориальной принадлежности Крыма.

Руководитель украинского внешнеполитического ведомства ранее заявил о готовности пригласить делегацию РФ на первое заседание "крымской платформы". По его словам, на встрече будет обсуждаться вопрос о "возвращении" полуострова под юрисдикцию Киева. Сатановский прокомментировал инициативу министра, назвав его идею "продолжением клоунады".

"То ли совсем больной на голову человек. То ли придуривается. То ли сначала придуривался, а потом так поверил в себя и в свои бредни, что заговариваться начал, причем на международном уровне", — написал эксперт в Telegram-канале.

Крым вновь стал частью РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором подавляющее большинство жителей региона поддержали эту идею. Москва неоднократно указывала на то, что решение принято демократическим путем и территориальный вопрос полуострова не подлежит рассмотрению.