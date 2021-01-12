Журналист назвал имена людей, которых рассматривали на пост президента до Владимира Зеленского.

Киевский журналист Дмитрий Гордон, известный своими антироссийскими выпадами, в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что в 2017 году Россия и Соединенные Штаты якобы согласовали двух кандидатов в президенты Украины. Оба имели неплохие шансы на победу, цитирует Гордона информационное издание «Политнавигатор».

«Согласование», по словам журналиста, произошло на встрече помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя США Курта Волкера в Белграде. Тогда на пост главы Украины рассматривались экс-глава СБУ Игорь Смешко и музыкант Святослав Вакарчук.

«Это два человека. Фамилия одного заканчивается на "К", а второго на "О". Все, больше ничего не скажу. Это не мой секрет. Дайте время, год-два, и оно само раскроется. Тот, у которого на "О" оканчивается фамилия, он отказался. Тот, у которого на "К" заканчивается фамилия, у него не хватило яиц. А тот, у которого на "Й" заканчивается фамилия, у того яиц хватило. Все, простая правда. И он сейчас президент», — рассказал Гордон.

Гость эфира «Украины 24» обратил внимание, что Святослав Вакарчук «метался-метался и упустил время», хотя мог бы стать президентом. Примечательно, что сам Дмитрий Гордон на прошлых выборах на Украине поддерживал Игоря Смешко и возглавлял предвыборный штаб его партии.