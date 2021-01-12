16:44 12 Января 2021Общество
Миллиардер и основатель крупнейшего в мире казино Шелдон Адельсон умер в США
Основатель компании Las Vegas Sands Шелдон Адельсон умер возрасте 87 лет. Причиной смерти миллиардера стали осложнения, вызванные с болезнью лимфомы.
Основатель компании Las Vegas Sands Шелдон Адельсон умер возрасте 87 лет. Причиной смерти миллиардера стали осложнения, вызванные с болезнью лимфомы.
Состояние Адельсона Forbes оценивает по состоянию на 12 января в $35 млрд. Его считают одним из крупнейших доноров Республиканской партии США и одним из влиятельнейших сторонников Дональда Трампа.
Во время избирательной кампании 2016 года Адельсон прославился, как "кошелек Трампа". В 2020 году Адельсон, по данным источников CNBC, планировал потратить на поддержку Трампа не меньше $50 млн.