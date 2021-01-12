Системный подход к решению экологических проблем предложили в России

России необходимо отказаться от упаковок, которые нельзя перерабатывать. В стране есть все инструменты для устранения проблем в сфере экологической политики.

России необходимо отказаться от упаковок, которые нельзя перерабатывать. В стране есть все инструменты для устранения проблем в сфере экологической политики.

Такого мнения придерживается вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Год назад ее назначили ответственной за качество окружающей среды, работу лесной отрасли, аграрную политику и производство продовольствия в российском правительстве, пишет "Коммерсант".

Вопрос постепенного отказа от определенных видов упаковки или товаров заложен в концепцию расширенной ответственности производителя (РОП), напомнила Абрамченко. Коктейльные трубочки, ватные палочки и многие другие виды продукции не перерабатываются, отмечает телеканал "360".

Страна нуждается в строительстве современных экологичных полигонов и создании предприятий, предназначенных для сортировки и утилизации мусора, убеждена Виктория Абрамченко. К тому же необходимо принятие закона о вторичных материальных ресурсах.