Суд в СПб займется исками о запрете "Тетради смерти" и песни Моргенштерна

Иски прокуратуры о запрете одного из японских мультфильмов в жанре аниме, а также песни рэпера Моргенштерна будут рассмотрены Колпинским районным судом Санкт-Петербурга.

Иски прокуратуры о запрете одного из японских мультфильмов в жанре аниме, а также песни рэпера Моргенштерна будут рассмотрены Колпинским районным судом Санкт-Петербурга.

Речь идет о мультфильме "Тетрадь смерти", а также композиции Моргенштерна "Я съел деда". Рассмотрение судебных исков состоится 20 января нынешнего года.

Ранее прокуратурой были направлены иски о запрете вышеупомянутого мультфильма, а также еще нескольких картин в жанре аниме таких, как "Межвидовые рецензенты", "Эльфийская песнь" и "Токийский террор". Причиной обращения в суд стала излишняя жестокость, демонстрируемая в этих мультфильмах. Также под запретом может оказаться песня Моргенштерна "Я съел деда". Об этом сообщило Федеральное агенство новостей.