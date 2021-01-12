Ищенко объяснил, какой «месседж» послали США на Украину новыми санкциями

Вашингтон ввел против ряда украинских политиков и СМИ ограничения за распространение компромата на избранного по итогам выборов 2020 года президента США Джо Байдена.

США ввели против ряда украинских политиков и СМИ санкции за распространение компромата на избранного по итогам выборов 2020 года президента Джо Байдена. Таким образом американские демократы посылают Киеву «месседж», диктуя, кого необходимо строго наказать за провинность. Об этом в материале для издания «Украина.ру» пишет политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко.

По мнению эксперта, американские «отцы-основатели геополитического недоразумения в Киеве» уже давно должны были понять, что не стоит связываться с Украиной — себе дороже.

«Неважно, даете вы ей кредиты или обкладываете санкциями, устраиваете там государственный переворот или управляете президентом через его зятя. Как только вы коснулись затхлой поверхности этого болота хотя бы кончиком пальца (даже палкой, которую держите в руке), оно забурлит, забрызгает вас грязью и начнет затягивать в свою мутную трясину», — рассуждает Ищенко.

Вырваться из «вонючих объятий» этого болота уже не получится — затянет либо одного, либо с командой, либо со всей страной, уверен он.

Однако демократы в США, не успев закрепиться во власти и официально оформить победу над республиканцем Трампом, уже обвиняют украинских политиков во «вмешательстве в американские выборы» и вводят против них санкции.

«Пострадали Андрей Деркач, Александр Дубинский, Константин Кулик, Александр Онищенко, Дмитрий Ковальчук, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель, а также информационные ресурсы, ООО "Эра-Медиа", ИА Only News, интернет-ресурс Nabuleaks и ООО "Скептик" ("Бегемот Медиа"). Подборка интересная», — отмечает политолог.

Александр Деркач, по его словам, начинал политическую карьеру еще в команде второго президента Украины Леонида Кучмы. При каждой смене власти он стабильно оставался на плаву и менял курс так, чтобы органично и незаметно вписаться в команду нового лидера. Деркач, подчеркивает Ищенко, является политиком с неоднозначной репутацией, но его политический нюх его никогда не подводил. И именно поэтому ему было доверено вбросить в инфопространство записи телефонных разговоров экс-президента Украины Петра Порошенко и занимавшего тогда должность вице-президента США Джо Байдена, за что был «награжден» санкциями.

Будь американские демократы поумнее, рассуждает Ищенко, они бы остановились на уже введенных ранее ограничениях. Или хотя бы сначала укрепились во власти, присмотрелись к возможностям и рискам, и только потом, без лишней огласки, расширяли бы санкционный пакет.

«Но демократы глупы, а сопутствовавшая им на первом этапе государственного переворота в США удача добавила им самоуверенности. Они все еще чувствуют себя властителями мира, хоть на деле неизвестно, сколько им еще властвовать в США. В лучших традициях старой Америки (которой больше нет, ибо демократы ее уничтожили) они посылают сигнал (они это называют "месседж") своим холопам на Украине», — пишет Ищенко.

Так американцы указывают украинцам на «провинившихся», которых следует наказать. Кроме того, киевским властям следует читать эти «месседжи» между строк и самим догадываться, кого нет в санкционном списке, но кого следует считать врагом США и организатором антиамериканских акций.

«Понятно, что если уж в Вашингтоне против каких-то украинских политиков решили ввести санкции, то на Украине их должны посадить, а лучше сразу утопить в Днепре в назидание другим», — объясняет политолог.

При этом американцы не понимают, что им все еще не удалось захватить Украину. Элиты страны создали удобное для США государство, надеясь, что в таком виде они станут для Запада «своими». Однако, пишет Ищенко, «украинские туземцы» не спешат подчиняться США — они слушают своих вождей, с наиболее влиятельными из которых – Игорем Коломойским, Виктором Медведчуком и Арсеном Аваковым – американские демократы уже рассорились.

Автор заметил, что Кломойский, Медведчук и Аваков не способны заключить стратегический союз, но в сложившейся ситуации они вынуждены хотя бы временно друг друга поддерживать.

«Этим троим вполне по силам произвести полную зачистку соросовской поросли на Украине, на которую опираются демократы. Байденовская команда просто не представляет себе, насколько фрагментировалось украинское государство, насколько глубоко реальная власть ушла в регионы и насколько трудно сейчас управлять Украиной, опираясь лишь на соросовских мартышек и попугаев, обученных только повторять хозяйские жесты и слова», — считает Ищенко.

В заключение политолог отмечает, что Медведчук, Коломойский и Аваков не спасут Украину, но они в состоянии отнять у США ее «труп» и самостоятельно поделить между собой шкуру.