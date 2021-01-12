Вспыхнул и погас. Что известно о взрыве метеорита над Камчаткой

В воскресенье, 10 января в 23:09 мск недалеко от западного побережья Камчатки взорвался метеорит диаметром менее 10 метров. Ученые спорят, насколько значимым было событие.

В небе над Камчаткой зафиксировали разрушение метеорита. Объект взорвался в атмосфере Земли недалеко от западного побережья полуострова. Впрочем, если бы не соцсети, специалисты не узнали бы о случившемся, рассказал директор местного филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров.

Очевидцы выложили в интернет видео, которое затем активно распространилось по социальным сетям. Видеорегистратор зафиксировал полет объекта и его взрыв. В частности, на кадрах можно увидеть, как крупная мерцающая точка, приближаясь к горизонту, вспыхивает и моментально гаснет.

После чего ученые и начали искать сигнал вхождения метеорита в атмосферу, объяснил Чебров.

«Специалисты по данным инфразвуковой станции, расположенной в поселке Начики, выделили сигнал от вхождения в атмосферу метеорита в районе западного побережья Камчатки 11 января в 8:09 по камчатскому времени (23:09 мск 10 января). Перед разрушением его движение в плотных слоях атмосферы продолжалось 55 секунд», — поделился эксперт.

Предположительно, диаметр объекта был менее десяти метров. Энергия взрыва составила от одной до пяти килотонн. Для сравнения — мощность взрыва в порту Бейрута 4 августа составила 2,2 килотонны. Тогда почти весь город был разрушен.

Разные версии

Старший научный сотрудник Института динамики геосфер имени Садовского РАН Ольга Попова отнесла взорвавшийся метеорит к категории крупных болидов, которые не часто падают на Землю. Особенность таких объектов заключается в том, что они светятся ярче, чем планета Венера, и имеют заметные угловые размеры.

«Это значимое событие. Судя по видео, болид входит в топ 5-10% самых крупных объектов, падающих ежегодно на Землю. Это не самое рядовое событие», — приводит РИА Новости слова Поповой.

Другое мнение выразил старший научный сотрудник Пулковской обсерватории Георгий Гончаров. По его словам, в разрушении метеорита на самом деле нет ничего выдающегося.

«Метеорит сгорел в атмосфере. Космический камень сгорел. Такие события должны сотнями происходить каждый день. Просто небо часто пасмурное, и мы это не так часто видим», — сказал он.

С ним согласился научный сотрудник Астрономического института им. Штернберга (МГУ) Владимир Сурдин. Кроме того, он подчеркнул, что правильней называть объект не метеоритом, а метеором, поскольку тот не упал на Землю и не сохранился.

«Видно было, что последняя вспышка, то есть уже окончательное разрушение этого объекта произошло над облаками, а значит какие-то пылинки могли осесть, но ничего твердого, крупного, опасного для человека, конечно, не упало», — добавил ученый.

Сурдин также предположил, что на видео мог попасть даже не космический камень. Это мог быть и искусственный спутник Земли или, например, какая-нибудь часть от ракет-носителей — так называемый, космический мусор.

Тем не менее видео стало очень популярным в соцсетях. Некоторые пользователи поразились тому, что взрыв метеорита вообще удалось зафиксировать.

Какой шанс заснять взрыв метеорита в атмосфере? Однако это видео есть. — 13 (@dezerklin) January 12, 2021

На этот факт обратил внимание и профессор УрФУ, глава метеоритных экспедиций Виктор Гроховский, отметив, что Камчатка не такой уж густонаселенный регион.

«Известно пока мало, я видел только одно видео, хотя с учетом того, что Камчатка — довольно дикий край, удивительно, что падение попало на запись видеорегистратора», — удивился ученый.

По словам специалиста, велика вероятность того, что метеорит мог упасть в море, а не взорваться в небе.

«Если говорить о районе падения камчатского метеорита, то наверняка он "промазал" и упал в море, так как полуостров узкий. Но по одному видео говорить все равно нельзя», — считает Гроховский.

За последние годы число зарегистрированных падений метеоритов на Землю возросло. Все дело — в мобильных телефонах и видеорегистраторах, считают ученые. Так, с 1950 по 2010 годы было задокументировано 13 подобных случаев. А с 2010 года по сегодняшний день их количество уже достигло 40.